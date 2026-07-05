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Тихонов посоветовал Овечкину играть в НХЛ и не возвращаться

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал продление контракта нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал продление контракта нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Пусть Александр играет на здоровье. Горди Хоу, по-моему, играл и в 44 года. Я желаю Саше здоровья и еще увеличить количество забитых шайб, чтобы как можно дольше его никто не превзошел… Пусть Саша играет и не возвращается, — заявил Тихонов.

По его словам, Овечкин — уникальный хоккеист от Бога, и не стоит сравнивать его с другими спортсменами. 40-летний Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года. В России он играл за московское «Динамо», передает «Совспорт».

Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» сроком на один год. Россиянин получит зарплату в размере одного миллиона долларов, бонус за 10 сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона долларов и подписной бонус, который составит 3,25 миллиона долларов.

1 июля Александр Овечкин впервые за свою карьеру в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Все контракты, которые заключал спортсмен, были подписаны с «Кэпиталз». Первый он подписал в августе 2005 года на 3 года, второй — в январе 2008 года на 13 лет. Предпоследний контракт на пять лет хоккеист подписал 27 июля 2021 года. Тогда сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.