Тихонов посоветовал Овечкину играть в НХЛ и не возвращаться

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал продление контракта нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
— Пусть Александр играет на здоровье. Горди Хоу, по-моему, играл и в 44 года. Я желаю Саше здоровья и еще увеличить количество забитых шайб, чтобы как можно дольше его никто не превзошел… Пусть Саша играет и не возвращается, — заявил Тихонов.
По его словам, Овечкин — уникальный хоккеист от Бога, и не стоит сравнивать его с другими спортсменами. 40-летний Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года. В России он играл за московское «Динамо», передает «Совспорт».
Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» сроком на один год. Россиянин получит зарплату в размере одного миллиона долларов, бонус за 10 сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона долларов и подписной бонус, который составит 3,25 миллиона долларов.
1 июля Александр Овечкин впервые за свою карьеру в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Все контракты, которые заключал спортсмен, были подписаны с «Кэпиталз». Первый он подписал в августе 2005 года на 3 года, второй — в январе 2008 года на 13 лет. Предпоследний контракт на пять лет хоккеист подписал 27 июля 2021 года. Тогда сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.