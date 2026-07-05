Тихонов посоветовал Овечкину играть в НХЛ и не возвращаться

1 июля Александр Овечкин впервые за свою карьеру в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Все контракты, которые заключал спортсмен, были подписаны с «Кэпиталз». Первый он подписал в августе 2005 года на 3 года, второй — в январе 2008 года на 13 лет. Предпоследний контракт на пять лет хоккеист подписал 27 июля 2021 года. Тогда сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.