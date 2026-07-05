Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рано или поздно придется»: родственник Усольцевых сделал новое заявление

Сын Ирины Усольцевой не планирует обращаться в суд о признании семьи умершей.

Источник: Комсомольская правда

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что пока не будет подавать в суд о признании матери, отчима и сестры умершими.

«Честно сказать, я очень не хочу этого делать. Понимаю, что рано или поздно придется, но предпочту откладывать. Пока нет, не подаю в суд», — сказал он для ТАСС.

В сентябре 2025 года 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход в лес, после чего семья пропала. За все время поиски семьи не дали результатов. Очевидцы с Кутурчина — пенсионеры Виктор и Лидия — заявили, что у Усольцевых не было палки для ходьбы. Так пенсионеры поставили под сомнение главную улику следствия.

3 июля 2026 года дело о пропаже семьи Усольцевых окончательно закрыли.