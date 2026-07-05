«Рано или поздно придется»: родственник Усольцевых сделал новое заявление

В сентябре 2025 года 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход в лес, после чего семья пропала. За все время поиски семьи не дали результатов. Очевидцы с Кутурчина — пенсионеры Виктор и Лидия — заявили, что у Усольцевых не было палки для ходьбы. Так пенсионеры поставили под сомнение главную улику следствия.