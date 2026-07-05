«Рано или поздно придется»: родственник Усольцевых сделал новое заявление

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что пока не будет подавать в суд о признании матери, отчима и сестры умершими.
«Честно сказать, я очень не хочу этого делать. Понимаю, что рано или поздно придется, но предпочту откладывать. Пока нет, не подаю в суд», — сказал он для ТАСС.
В сентябре 2025 года 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход в лес, после чего семья пропала. За все время поиски семьи не дали результатов. Очевидцы с Кутурчина — пенсионеры Виктор и Лидия — заявили, что у Усольцевых не было палки для ходьбы. Так пенсионеры поставили под сомнение главную улику следствия.
3 июля 2026 года дело о пропаже семьи Усольцевых окончательно закрыли.