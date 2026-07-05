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Росстандарт назвал требования к пивным напиткам по ГОСТу

В России начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки, теперь в такой продукции устанавливается допустимое отклонение доли этилового спирта, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

ГОСТ на пивные напитки в России вступил в силу с 1 июля текущего года.

«Уточняет требования к физико-химическим показателям пивных напитков, включая показатели пенообразования; устанавливает допустимое технологическое отклонение объемной доли этилового спирта ±0,5%; актуализирует требования к применению сахаросодержащего сырья и расширяет перечень допустимых фруктовых, овощных, зерновых и пряно-ароматических ингредиентов», — ответили в ведомстве на вопрос о том, какие ключевые требования к пивным напиткам вводятся по ГОСТу.

Кроме того, теперь уточняются и требования к маркировке как фасованной продукции, так и продукции, реализуемой в розлив.

Помимо этого, новый ГОСТ включает методики расчета пищевой ценности и определения объема пивных напитков.

«Применение" 34796–2021" позволит унифицировать требования к пивным напиткам, производимых в Российской Федерации на территориях государств, присоединившихся к стандарту, а также защитит потребителей от фальсификата», — добавили в Росстандарте.