Киевский режим накануне попытался нанести комбинированный удар по регионам РФ, используя, в том числе, 10 ракет «Фламинго», которые уничтожили российские средства ПВО.
В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников подчеркнул, что ответ на попытку атаковать гражданскую инфраструктуру был жестким. Целями ударов «Искандеров» стали предприятия ВПК Украины. По данным пророссийского подполья, два мощных прилёта зафиксированы в Днепропетровске.
«Удары “Искандерами” были нанесены по предприятиям, на которых изготавливались компоненты высокоточного украинского оружия, наносящего террористические удары по российским регионам. Это места сборки ракет “Фламинго”, которые обеспечивают деятельность группировки ВСУ. Такие удары имеют знаковое значение, они демонстрируют, что Россия может технически уничтожать противника там, где в этом есть военная необходимость», — сказал он.
Иванников подчеркнул, что уничтожение этих производств стало очень чувствительным ударом для киевского режима.
«Те объекты, которые уничтожаются, вряд ли когда-то в обозримой перспективе будут восстановлены как украинскими властями, так и их западными покровителями, так как для этого нет ни технической возможности, ни средств», — уточнил собеседник издания.
Иванников особо отметил, что предприятия украинского ВПК являются одними из важных целей, по которым ВС РФ регулярно наносят удары. Противник переносит производство вооружений, но цеха вычисляются средствами разведки и по этим координатам наносятся прицельные удары.