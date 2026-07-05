«Искандеры» разорвали «Фламинго»: главная новость СВО 5 июля

«Удары “Искандерами” были нанесены по предприятиям, на которых изготавливались компоненты высокоточного украинского оружия, наносящего террористические удары по российским регионам. Это места сборки ракет “Фламинго”, которые обеспечивают деятельность группировки ВСУ. Такие удары имеют знаковое значение, они демонстрируют, что Россия может технически уничтожать противника там, где в этом есть военная необходимость», — сказал он.