В СФ рассказали о мошенничестве с кнопкой «отписаться от рассылки»

«Эта мошенническая схема может выглядеть довольно безобидно: на электронную почту приходит письмо, похожее на обычную рекламную рассылку. Внизу размещено стандартное уведомление: если вы не хотите получать такие сообщения, нажмите на кнопку “отписаться” или перейдите по ссылке. Эта ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться “отказ от рассылки”, “жалоба на спам”, “подтверждение отписки” или “форма удаления адреса из базы”. Но вместо простого подтверждения там просят ввести персональные данные: фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и иную информацию», — сказал сенатор.