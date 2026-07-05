В Комсомольске-на-Амуре забытый у банкомата кошелёк довёл до дела

В Комсомольске-на-Амуре полицейские вычислили и задержали мужчину, который забрал чужой кошелёк у банкомата и начал расплачиваться найденными картами. Ущерб потерпевший оценил примерно в 21 тысячу рублей, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
В полицию обратился 35-летний горожанин, который рассказал, что оставил кошелёк на банкомате в отделении банка: завершив операцию, он вышел, не заметив пропажу. Позже, около 18:00, в фойе зашёл 27-летний местный житель. По версии полиции, он заметил оставленный кошелёк, забрал из него 15 тысяч рублей наличными и банковские карты, а само портмоне выбросил. Впоследствии мужчина расплачивался чужими картами в городских магазинах.
Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.