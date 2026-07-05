В Комсомольске-на-Амуре забытый у банкомата кошелёк довёл до дела

В полицию обратился 35-летний горожанин, который рассказал, что оставил кошелёк на банкомате в отделении банка: завершив операцию, он вышел, не заметив пропажу. Позже, около 18:00, в фойе зашёл 27-летний местный житель. По версии полиции, он заметил оставленный кошелёк, забрал из него 15 тысяч рублей наличными и банковские карты, а само портмоне выбросил. Впоследствии мужчина расплачивался чужими картами в городских магазинах.