Рушится главная крепость ВСУ, Славянск близко: главная новость СВО 5 июля

Российские военные могут подойти вплотную к Славянску — главной крепости ВСУ в регионе — уже в ближайшие пару недель. Боевики в панике.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о ситуации в регионе.
Напомним, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в Красном Лимане.
По его словам, российские войска завершают освобождение населенного пункта, что фактически открывает прямой путь к Славянску.
«Сейчас видны панические настроения у украинских боевиков. Они не ожидали таких накатов со стороны Вооруженных сил РФ. При этом успехи у российской армии наблюдаются и ниже от названных населенных пунктов, например, в районе Рай-Александровки. Теперь для нас открыты широкие оперативные просторы, где российским подразделениям можно, как говорится, развернуться и продолжить освободительные действия», — пояснил военный эксперт.
Марочко отметил, что до Славянска осталось порядка 10 км.
«Сейчас участок фронта в этот регионе растянулся от Красного Лимана до Часова Яра. Продвижение наших военных идет планомерно. От Красного Лимана, в котором идет зачистка оставшихся разрозненных групп ВСУ, до Славянска осталось около 10 км. В среднем мы проходим на данном участке по 500 м, то есть через пару недель мы начнем подходить к Славянску и освобождать этот населенный пункт», — пояснил эксперт.
Марочко отметил, что работа у российских военных осталась еще и в Красном Лимане, и в Константиновке, поэтому сроки подхода к Славянску могут незначительно меняться.
«По предварительным прогнозам, в осенний период мы уже должны приступить к освобождению Славянска и Краматорска», — добавил специалист.
В Генштабе и среди военных экспертов Славянск называют одним из ключевых узлов обороны («городом-крепостью») на Славянско-Краматорском направлении. Через Константиновку, которую освободили российские военные, проходил крупный транзитный железнодорожный узел, поэтому её взятие серьёзно осложнило логистику противника и открыло путь для дальнейшего наступления.
Теперь часть сил нацелилась на Дружковку, а с правого фланга к Славянско-Краматорской агломерации (куда входит и сам Славянск, и соседний Краматорск) продвигаются группировки «Южная» и «Запад».
Ранее стало известно, что Киев в панике от рывка РФ.