Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки лишились 59 беспилотников и 26 пунктов управления БПЛА

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 59 дронов самолётного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Кроме того, противник лишился более 375 военнослужащих.

Источник: Life.ru

В течение суток подразделениями войск беспилотных систем и другими силами противнику нанесены потери, включающие три боевые бронированные машины, три автомобиля, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink.

Ранее российский лидер Владимир Путин в беседе с хозяином Белого дома Дональдом Трампом подчеркнул, что Армия России возьмёт все укрепленные районы Вооружённых сил Украины в Донбассе, как бы киевский режим за них ни цеплялся. Напомним, что населённый пункт Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки войск завершают прочёсывание кварталов и ликвидацию мелких разрозненных групп украинских формирований, которые ещё могут укрываться в подвалах и руинах.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше