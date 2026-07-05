На Байкале могут расширить территории для любительской рыбалки на омуля

IrkutskMedia, 5 июля. Минсельхоз России подготовил проект приказа о расширении перечня мест для любительского лова байкальского омуля. Документ разработан после обращения Народного фронта и правительства Иркутской области и опубликован для общественного обсуждения.
Проект предусматривает включение в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна дополнительных участков, где будет разрешен любительский вылов омуля. В настоящее время ряд традиционных для жителей Приангарья мест не входит в официальный перечень разрешенных территорий, из-за чего рыбалка там может квалифицироваться как административное правонарушение.
Вопрос расширения перечня мест для любительского рыболовства обсуждается с 2023 года. По информации Народного фронта, во время «Прямой линии» (6+) с президентом России поступили десятки обращений жителей Иркутской области. В марте 2026 года организация направила предложения в Минсельхоз России и Росрыболовство с просьбой ускорить принятие соответствующих изменений.
Согласно проекту приказа, для большинства новых участков предлагается установить сезон любительского лова с 1 февраля до распаления льда. В частности, в новую зону «Ольхонские ворота — мыс Толстый» войдут участки в районе Большого Голоустного и Бугульдейки. Для Култука, Слюдянки и Байкальска предлагается открыть любительский лов на всей территории Южно-Байкальского рыбопромыслового района в те же сроки.
Если приказ будет принят, изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Как отметила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун, предлагаемые изменения позволят жителям заниматься любительской рыбалкой вблизи населенных пунктов без необходимости выезжать на удаленные участки Байкала.
По ее словам, в официальный перечень будут включены территории, на которых настаивали рыболовы региона. Она также отметила, что при подготовке предложений были собраны мнения представителей большинства рыболовных клубов Прибайкалья, а проект приказа учитывает инициативы по каждому участку, где существует общественный запрос на разрешение любительского вылова байкальского омуля.
Напомним, ученые из Иркутска провели экспедицию по учету омуля в Байкале. В конце мая сотрудники Лимнологического института СО РАН впервые в этом году исследовали популяцию нагульного стада рыбы на Селенгинском мелководье. Рейс выполнило научно-исследовательское судно «Г. Ю. Верещагин».
Как сообщили в тг-канале (18+) Иркутского филиала СО РАН, исследования провели на площади более 140 тысяч га. В сборе данных был задействован гидроакустический комплекс «Эхо Байкал». По результатам исследования, ученые установили, что омуль распространен равномерно по всему участку — от Посольского сора до мыса Облом.