На Байкале могут расширить территории для любительской рыбалки на омуля

По ее словам, в официальный перечень будут включены территории, на которых настаивали рыболовы региона. Она также отметила, что при подготовке предложений были собраны мнения представителей большинства рыболовных клубов Прибайкалья, а проект приказа учитывает инициативы по каждому участку, где существует общественный запрос на разрешение любительского вылова байкальского омуля.