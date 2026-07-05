Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства Белоруссии в Красноярске

Генеральное консульство Республики Белоруссия решили открыть в Красноярске. Распоряжение об этом подписал накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщается в документе, консульский округ будет включать также территории Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области. МИДу России поручено оформить достигнутую договоренность с Республикой Белоруссия. А правительству региона рекомендовано выделить в краевом центре служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность. Напомним, уже не первый год в Красноярском крае развивается кооперация с белорусскими предприятиями. В 2025 году региональное правительство провело встречу с белорусской делегацией и презентовало промышленные площади, где можно создавать дилерские центры и сборочные производства в партнерстве с местными предпринимателями. Кроме того, красноярская делегация в этом же году посетила Минск, а губернатор Красноярского края Михаил Котюков и президент Беларуси Александр Лукашенко провели рабочую встречу и обсудили перспективы сотрудничества.