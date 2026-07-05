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В Турции задержали ОПГ кибермошенников, обманувших 17 тысяч человек

Злоумышленники подделывали сайты интернет-услуг.

Источник: Комсомольская правда

В Турции задержали банду кибермошенников. На счету этой организованной преступной группировки более 17 тысяч обманутых граждан, а общая сумма ущерба составляет более 757 миллионов лир, что соответствует 16 миллионов долларов.

«Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями установили 53 подозреваемых, которые обманули в общей сложности 17 тысяч 156 граждан, объем операций составил более 757 миллионов лир. В одной только провинции Кайсери обмануты 204 гражданина. Подозреваемые создавали сайты, похожие на настоящие сайты компаний, оказывающих интернет-услуги», — приводит РИА Новости релиз, распространённый полицейским управлением турецкой провинции Кайсери.

Операция по задержанию кибербанды проводилась в шести провинциях, уточнили в полицейском ведомстве.

Тем временем злоумышленники все больше эксплуатируют тему блокировок: предлагают пользователям перейти по разным ссылкам для установки приложений или прокси, якобы предоставляющих доступ к мессенджерам и запрещенным ресурсам.

Ранее эксперт Шилина назвала наиболее опасный канал связи с мошенниками, и это не телефонный разговор.