В Турции задержали ОПГ кибермошенников, обманувших 17 тысяч человек

«Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями установили 53 подозреваемых, которые обманули в общей сложности 17 тысяч 156 граждан, объем операций составил более 757 миллионов лир. В одной только провинции Кайсери обмануты 204 гражданина. Подозреваемые создавали сайты, похожие на настоящие сайты компаний, оказывающих интернет-услуги», — приводит РИА Новости релиз, распространённый полицейским управлением турецкой провинции Кайсери.