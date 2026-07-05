Депутат: С 1 августа часть пенсионеров получит прибавку к накопительной пенсии

С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к накопительной пенсии. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
— С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3 процента. Заявление подавать не потребуется, перерасчет проведут автоматически по данным самого фонда, — сказал Говырин.
По его словам, это касается ограниченной группы получателей — прежде всего мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, за которых взносы поступали в 2002—2004 годах, а также граждан 1967 года рождения и моложе, за которых взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 2014 года.
Участники программы софинансирования и родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию, получат рост на 19,3 процента. Обычные страховые, социальные и военные пенсии в августовское повышение не входят. Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, размер прибавки нужно уточнять у своего НПФ, говорится в сообщении.
Ранее в Госдуме рассказали, что одинокие и неработающие пенсионеры старше 80 лет, не имеющие задолженностей, могут вернуть полную сумму взноса на капитальный ремонт. Получить компенсацию могут неработающие собственники жилья, проживающие одни. При этом допускается регистрация в одной квартире с другими неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп.