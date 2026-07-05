Депутат: С 1 августа часть пенсионеров получит прибавку к накопительной пенсии

По его словам, это касается ограниченной группы получателей — прежде всего мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, за которых взносы поступали в 2002—2004 годах, а также граждан 1967 года рождения и моложе, за которых взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 2014 года.