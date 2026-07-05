Онищенко: завозные случаи Эболы не страшны России, у вируса нет потенциала

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Завозные случаи Эболы в Россию не страшны государству, потому что вирус не обладает эпидемиологическим потенциалом, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Даже если привезут Эболу к нам в страну, ничего страшного. Потому что у Эболы низкий пандемический потенциал. Она не передается воздушно-капельным путем», — сказал эксперт.
Онищенко уточнил, что вирус может быть передан только при очень тесном контакте.