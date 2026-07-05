Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко: завозные случаи Эболы не страшны России, у вируса нет потенциала

Академик РАН заявил, что болезнь не передается воздушно-капельным путем.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Завозные случаи Эболы в Россию не страшны государству, потому что вирус не обладает эпидемиологическим потенциалом, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Даже если привезут Эболу к нам в страну, ничего страшного. Потому что у Эболы низкий пандемический потенциал. Она не передается воздушно-капельным путем», — сказал эксперт.

Онищенко уточнил, что вирус может быть передан только при очень тесном контакте.