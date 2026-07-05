В Хабаровском крае студенты осваивают профессию юриста

В рамках цикла встреч перед студентами выступила Анастасия Кечина, обучающаяся на 4 курсе Дальневосточного юридического института (филиал) Университета прокуратуры РФ: она рассказала об участии в Санкт Петербургском юридическом форуме (июнь 2026 года). Ценным дополнением к профессиональной ориентации стала беседа с ветераном прокуратуры Валентиной Александровной Донец, поделившейся воспоминаниями о службе и давшей напутствия молодым юристам — сохранять справедливость, служить закону и проявлять интерес к истории страны.