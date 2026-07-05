Поиски засекречены: в деле пропавших в тайге Усольцевых новый поворот

Сын Ирины Усольцевой, пропавшей в красноярской тайге вместе с мужем и пятилетней дочерью, заявил, что его не допускают к поискам семьи.
Местный охотник Геннадий Белов в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал неожиданную версию пропажи семьи, а местные жители усомнились в искренности сына Усольцевых.
Тайна семьи Усольцевых.
В Красноярском крае продолжается расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых. Сергей, Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака Лада пропали 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в районе Кутурчинского Белогорья, у горы Буратинка.
По данным следствия, семья приехала на турбазу «Геосфера», где провела ночь, а утром сдала ключи, оставила автомобиль на окраине посёлка и отправилась на прогулку. С того момента о судьбе Усольцевых ничего не известно.
Загадочные обстоятельства и отсутствие следов.
Масштабные поиски с участием спасателей, сотрудников СК и волонтёров отряда «ЛизаАлерт» не дали результатов: не обнаружено ни личных вещей, ни следов борьбы, ни останков.
При этом в машине семьи остались паспорта и около 300 тысяч рублей наличными — эта деталь стала одной из самых обсуждаемых в многочисленных версиях произошедшего.
Следствие рассматривало разные сценарии: от несчастного случая и нападения диких животных до криминальных и конспирологических версий. Особое внимание привлекла гипотеза об инсценировке исчезновения: на это указывают отсутствие туристического снаряжения, знание Сергеем местности и некоторые косвенные свидетельства, включая появление в посёлке знакомого семьи, имевшего доступ к вертолёту.
На июнь 2026 года Следственный комитет возобновил поисковую операцию. Семья по-прежнему числится пропавшей без вести. Расследование продолжается.
«Всё мутно»: неожиданная версия охотника.
Сын Ирины — Данил Баталов — ранее заявил, что его не допускают к поискам. Он сказал, что удивлен этому, поскольку считает, что в первые поиски хорошо себя проявил.
Кроме того, Баталов отметил, что является человеком с опытом и медалями за спортивный туризм, при этом к поискам допустили волонтёров.
По словам местного охотника Геннадия Белова, пропажа Усольцевых вызывает слишком много вопросов.
«Да не терялся там никто, уже все давно это поняли. Я с самого начала говорил, что в этой истории все мутно. Хотя место, где они пропали, довольно опасное, особенно если не знать, как себя вести и что делать, не иметь опыта нахождения на природе. В тех местах самое опасное — это рельеф и погода, как и в любых горах», — пояснил охотник.
Слишком много странных деталей: оставленные документы и деньги, отсутствие снаряжения, а главное — полное отсутствие следов. По мнению местных жителей, семья могла инсценировать свою пропажу, чтобы уйти от проблем или начать новую жизнь. И это не просто догадка: появление в посёлке человека с вертолётом, который был знаком с семьёй, придаёт этой версии дополнительный вес.
Сомнения местных жителей: почему сыну не верят.
Местные жители, однако, усомнились в том, что Баталова могли не допустить до поисков семьи.
«Что значит не допустили? Это же лес — взял друзей и пошли искать, как его могут остановить? Странно то, что сын Ирины так рвется на поиски, хотя до этого говорил, что верит в их побег», — сообщила местная жительница Елена.
Эта фраза бросает тень на искренность Баталова. Если он действительно верил в побег семьи, то почему теперь так настойчиво требует участия в поисках?
Тайна остаётся нераскрытой.
Исчезновение Усольцевых остаётся одной из самых загадочных историй в красноярской тайге. Ни одна из версий не получила подтверждения, а новые детали только запутывают картину.
Сын Ирины не допущен к поискам, охотник уверен в инсценировке, а местные жители сомневаются в искренности родственника. Поиски продолжаются, но шансов найти семью живой с каждым днём становится всё меньше.