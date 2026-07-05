Поиски засекречены: в деле пропавших в тайге Усольцевых новый поворот

«Да не терялся там никто, уже все давно это поняли. Я с самого начала говорил, что в этой истории все мутно. Хотя место, где они пропали, довольно опасное, особенно если не знать, как себя вести и что делать, не иметь опыта нахождения на природе. В тех местах самое опасное — это рельеф и погода, как и в любых горах», — пояснил охотник.