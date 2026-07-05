Микроавтобус столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае

В Солнечном районе Хабаровского края микроавтобус столкнулся с грузовым поездом на временном технологическом переезде. Пострадавших нет, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Авария произошла 5 июля на перегоне Пиль — Мавринский Дальневосточной железной дороги, в районе посёлка Мавринск. После столкновения габарит путей не был нарушен, движение поездов продолжилось без сбоев.
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выяснит, как соблюдались требования безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Если будут установлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.