Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микроавтобус столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку.

В Солнечном районе Хабаровского края микроавтобус столкнулся с грузовым поездом на временном технологическом переезде. Пострадавших нет, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

Авария произошла 5 июля на перегоне Пиль — Мавринский Дальневосточной железной дороги, в районе посёлка Мавринск. После столкновения габарит путей не был нарушен, движение поездов продолжилось без сбоев.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выяснит, как соблюдались требования безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Если будут установлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.