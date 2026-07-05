Тухель опроверг использование английскими футболистами «Виагры» на ЧМ

Он, вместе с тем, подтвердил, что высокогорье сказывается на состоянии игроков: «Мы чувствуем это, даже если не тренируемся. У меня немного болела голова, я спал хуже, чем в предыдущие дни. Но ничего такого, что нельзя было бы перетерпеть, к чему нельзя было бы адаптироваться. Думаю, игроки почувствовали это в начале тренировки. Мы не можем адаптироваться физически, но приезжаем на день раньше, чтобы почувствовать это заранее, а не во время разминки. Мы проведем предматчевую разминку, чтобы почувствовать скорость мяча. Неудивительно, что мексиканцы начинают так сильно. В первые 20−30 минут нам будет очень сложно. Но я думаю, мы в хорошем положении».