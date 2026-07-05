Тухель опроверг использование английскими футболистами «Виагры» на ЧМ

МЕХИКО, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель опроверг информацию о том, что игроки его команды используют препарат «Виагра» перед матчем ⅛ финала чемпионата мира по футболу с командой Мексики. Его комментарий приводит бразильский портал Globo.
Встреча ⅛ финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико, который расположен на высоте 2240 метров над уровнем моря. Ранее портал Talksport сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство может разрешить футболистам сборной Англии применение «Виагры». Этот препарат наиболее известен как средство для лечения эректильной дисфункции, однако изначально его разрабатывали как лекарство от повышенного артериального давления. Он расширяет кровеносные сосуды в легких, блокируя фермент, который вызывает их сужение.
«Эта информация неверна, это неправда», — ответил Тухель на вопрос об использовании игроками препарата.
Он, вместе с тем, подтвердил, что высокогорье сказывается на состоянии игроков: «Мы чувствуем это, даже если не тренируемся. У меня немного болела голова, я спал хуже, чем в предыдущие дни. Но ничего такого, что нельзя было бы перетерпеть, к чему нельзя было бы адаптироваться. Думаю, игроки почувствовали это в начале тренировки. Мы не можем адаптироваться физически, но приезжаем на день раньше, чтобы почувствовать это заранее, а не во время разминки. Мы проведем предматчевую разминку, чтобы почувствовать скорость мяча. Неудивительно, что мексиканцы начинают так сильно. В первые 20−30 минут нам будет очень сложно. Но я думаю, мы в хорошем положении».