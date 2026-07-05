Гаражный цех загорелся в Приморье

В Находке произошел крупный пожар на улице Портовой. Там загорелся гаражный цех, из которого повалил густой дым. На место происшествия оперативно прибыли дежурные расчеты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
К моменту приезда пожарных пламя охватило сразу два этажа постройки. На первом уровне горело оборудование для изготовления металлоизделий, деревянные перекрытия и различные бытовые вещи. На втором этаже огонь уничтожал внутреннюю отделку помещений и имущество.
«Возгорание ликвидировали на площади около 140 квадратных метров», — рассказали в МЧС Приморского края.
В настоящее время дознаватели и эксперты продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Специалистам предстоит установить точную причину возникновения пожара в цехе, а также подсчитать нанесенный огнем материальный ущерб.