Зеленский против Сырского: главкома ВСУ могут арестовать из-за провала

«Не исключено, что Зеленский пойдёт значительно дальше. Сырского могут арестовать и предать суду, обвинив его в том, что он русский шпион. Главкому припомнят его русское происхождение и обвинят в том, что сдача Константиновки была хитрым планом, умыслом, что Сырский вступил в сговор с российской военной контрразведкой и делал все для того, чтобы Константиновка была освобождена российскими войсками», — объяснил свою версию собеседник издания.