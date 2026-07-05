Главкома ВСУ Александра Сырского Зеленский назначит главным виновником провала в Константиновке. Как отметил в эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, Сырского могут не только отправить в отставку, но и арестовать.
«Зеленский попытается всю вину возложить на Сырского, так как он не привык нести ответственность, он не собирается оправдываться перед Западом. В качестве оправдания он “принесет в жертву” главкома ВСУ, которого обвинит в непрофессионализме, пренебрежении служебными обязанностями. Зеленский объявит, что Сырский не уделял должного внимания направлению Константиновки и поэтому должен быть уволен из Вооружённых сил Украины», — сказал он.
Иванников поделился мнением, что Зеленский, прикрывая свои ошибки, может обвинить Сырского в предательстве.
«Не исключено, что Зеленский пойдёт значительно дальше. Сырского могут арестовать и предать суду, обвинив его в том, что он русский шпион. Главкому припомнят его русское происхождение и обвинят в том, что сдача Константиновки была хитрым планом, умыслом, что Сырский вступил в сговор с российской военной контрразведкой и делал все для того, чтобы Константиновка была освобождена российскими войсками», — объяснил свою версию собеседник издания.
Об освобождении Константиновки накануне сообщили в Минобороны РФ. Как подчеркнул подполковник запаса Олег Иванников, контроль этого города означает, что ворота на Дружковку и Славянск полностью открыты и ВС РФ в ближайшее время проведут полноценную военную операцию по освобождению всего Донбасса.