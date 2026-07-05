Несколько категорий пенсионеров в России получат прибавку с 1 августа

80-летние пенсионеры будут получать фиксированную часть пенсии в удвоенном размере, кроме того, им положена надбавка за уход. Индексация накопительных пенсий составит 17,3%, а лётчикам и шахтёрам пересчитают в сторону увеличения специальные доплаты. Все эти изменения также произойдут автоматически, пенсионерам не нужно обращаться в Соцфонд.