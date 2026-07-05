Несколько категорий пенсионеров в России получат прибавку с 1 августа

Пенсионные выплаты будут повышены для ряда категорий россиян с 1 августа 2026 года. Об этом напомнила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Речь идёт о работающих пенсионерах, людях, достигших 80-летнего возраста, и получателях накопительной пенсии. Также выплаты повысят тем, кто ранее работал лётчиками или шахтёрами, рассказала эксперт агентству «Прайм».
По словам Киселёвой, максимальная прибавка для работающих пенсионеров составит 470,28 рубля, перерасчёт произойдёт автоматически.
80-летние пенсионеры будут получать фиксированную часть пенсии в удвоенном размере, кроме того, им положена надбавка за уход. Индексация накопительных пенсий составит 17,3%, а лётчикам и шахтёрам пересчитают в сторону увеличения специальные доплаты. Все эти изменения также произойдут автоматически, пенсионерам не нужно обращаться в Соцфонд.
Ранее сообщалось, что пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных семей и родителей детей с инвалидностью, будут оформлять без заявления, проактивно.
Тем временем для некоторых пенсионеров поменялись правила начисления надбавок. Кого ждут изменения, читайте здесь на KP.RU.