Психически больной сын стал причиной гибели родителей в пожаре

В ходе судебно-психиатрической экспертизы врачи пришли к выводу, что во время совершения деяния мужчина находился в состоянии невменяемости и страдает психическим заболеванием. Это послужило основанием для направления уголовного дела в суд с утвержденным постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.