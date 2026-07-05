Психически больной сын стал причиной гибели родителей в пожаре

В Кижингинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, по вине которого в результате пожара погибли его родители. Об этом сообщили в MAX-канале Следственного комитета региона.
По данным следствия, трагедия произошла вечером 13 марта 2026 года. Мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, уронил непотушенную сигарету на вещи, что привело к возгоранию. В момент пожара его родители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спали в доме. Их тела были обнаружены пожарными во время тушения огня.
В ходе судебно-психиатрической экспертизы врачи пришли к выводу, что во время совершения деяния мужчина находился в состоянии невменяемости и страдает психическим заболеванием. Это послужило основанием для направления уголовного дела в суд с утвержденным постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.
Согласно информации Следственного комитета, обвиняемый нуждается в принудительном лечении. Решение о конкретном виде принудительных мер будет принимать суд. На момент публикации не уточняется, где именно будет проходить лечение — в стационаре общего типа или специализированного учреждения.
Читайте также: В Норвегии подозреваемую в шпионаже китаянку снова отправили в тюрьму.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.