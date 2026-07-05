Мбаппе раскритиковал парагвайцев за грязную игру на ЧМ-2026

«Мы знали, какой матч нас ждет. Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол. Они думали, что мы выйдем играть в смокингах, но мы разрушили их ожидания. Даже в такой игре мы были лучше них», — заявил Мбаппе после матча (цитата по «Спортс»).