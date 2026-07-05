Группировка войск «Запад» уничтожила гексакоптеры ВСУ в районе Красного Лимана

По данным ведомства, аппараты были обнаружены радиолокационными средствами в зоне ответственности группировки. Украинские беспилотники направлялись к позициям российских сил. После фиксации целей операторы БПЛА вышли на перехват. В ходе сближения с дронами противника было выполнено столкновение в воздухе, приведшее к их уничтожению.