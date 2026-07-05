Эксперты назвали признаки фальсифицированного меда

Вкус настоящего меда сладкий, возможна небольшая горечь у некоторых сортов. Подделка может иметь карамельный или кисловатый привкус. Качество продукта должно подтверждаться документами. Эксперты советуют покупать мед у проверенных производителей, обращая внимание на наличие российского Знака качества. Продукт с добавленными ингредиентами не может маркироваться как «натуральный мед», говорится в материале.