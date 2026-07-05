Красноярцам рассказали, как психосоциальные факторы помогают избежать заболеваний сердца и сосудов

В число наиболее агрессивных факторов риска входит курение. Самым правильным будет полный отказ от употребления табака, и переход на сертифицированные системы нагревания для людей с большим «стажем», которые являются «хроническими курильщиками». В то же время важно проявлять нулевую толерантность к потреблению любой табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетними.