Красноярцам рассказали, как психосоциальные факторы помогают избежать заболеваний сердца и сосудов

Красноярцам рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Заведующая кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого Марина Петрова рассказала, что половина смертельных исходов в Красноярском крае вызвана болезнями системы кровообращения, а уровень сердечно-сосудистой заболеваемости в регионе превышает среднероссийский от 16 до 38%.
Ключевую роль в концепции здоровья сердца и сосудов играют модифицируемые факторы риска: курение, низкая физическая активность, нездоровое питание, чрезмерное употребление алкоголя и стресс.
60% в структуре сердечно-сосудистой смертности Красноярского края приходится на ишемическую болезнь сердца. Снизить риск можно благодаря правильным пищевым привычкам.
«Доказано, что преобладание в рационе рыбы, птицы, овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов снижает вероятность сосудистых событий», — отметила Марина Петрова.
Чрезмерное потребление соли может повышать сердечно-сосудистый риск до 13%, а инсульта и связанных с ним смертей — до 30−40%. Даже умеренное сокращение потребления соли хотя бы на 1 г в сутки может значимо снизить уровень артериального давления.
В число наиболее агрессивных факторов риска входит курение. Самым правильным будет полный отказ от употребления табака, и переход на сертифицированные системы нагревания для людей с большим «стажем», которые являются «хроническими курильщиками». В то же время важно проявлять нулевую толерантность к потреблению любой табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетними.
Также врачи все больше внимания начали уделять психосоциальным аспектам, формирующим устойчивость к заболеваниям сердца и сосудов. В числе так называемых факторов «антириска» выделяются позитивное мышление, реалистичное планирование, умение ограничивать перегрузку обязательствами и способность находить время для восстановления.
«Сегодня мы пришли к тому, что важно не только снижать риски, но и формировать факторы устойчивости, — отметила профессор. — Все эти подходы в совокупности формируют более широкую и наиболее эффективную модель сердечно-сосудистого здоровья, которая позволит сохранить максимальное количество жизней».