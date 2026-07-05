Библиотеку музея Арсеньева расформировали — часть книг передали

Решение вызвало вопросы у горожан и краеведов, но руководство музея заверяет: библиотечный фонд не утрачен, а перераспределён. В ближайшее время музей планирует опубликовать более подробную информацию о судьбе отдельных изданий и условиях доступа к ним исследователей.