Библиотеку музея Арсеньева расформировали — часть книг передали

Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева расформировал библиотеку, располагавшуюся в Музее города на улице Петра Великого, 6. Часть книг подарили сотрудникам музея, другие передали в исправительные учреждения УФСИН по Приморью, сообщили в пресс-службе музея.
Научные сотрудники музея тщательно отобрали издания, имеющие ценность. Эти книги перевезены в главный корпус на улице Светланская, 20, где хранится фонд редкой книги музея. Часть изданий, по словам представителей музея, передана в непосредственное пользование методистам и экскурсоводам.
Остальные книги, не вошедшие в основной фонд, направлены в колонии для осуждённых системы УФСИН по Приморскому краю. По данным пресс-службы, это сделано в рамках просветительской и социальной работы с заключёнными.
Расформирование библиотеки на Петра Великого, 6 связано с оптимизацией музейных площадей. В музее уточнили, что все ценные экземпляры сохранены и доступны специалистам в главном корпусе.
Решение вызвало вопросы у горожан и краеведов, но руководство музея заверяет: библиотечный фонд не утрачен, а перераспределён. В ближайшее время музей планирует опубликовать более подробную информацию о судьбе отдельных изданий и условиях доступа к ним исследователей.