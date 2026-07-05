Тренер Альфаро не знает, продолжит ли работу в сборной Парагвая после ЧМ

Тренер признался, что испытывает смешанные чувства от выступления команды на чемпионате мира: «Я покидаю чемпионат мира с чувством умиротворения от того, как мы играли. Я огорчен, потому что мы хотели пройти дальше, а поражение никогда тебя не осчастливит. Я не люблю ни в чем проигрывать. И я говорил игрокам в раздевалке, что если вы хотите стать победителями, то первое, чему нужно научиться, — уметь проигрывать».