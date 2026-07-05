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Тренер Альфаро не знает, продолжит ли работу в сборной Парагвая после ЧМ

Команда проиграла в ⅛ финала сборной Франции.

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Парагвая по футболу аргентинец Густаво Альфаро не знает, продолжит ли он работу в команде после вылета с чемпионата мира. Его комментарий приводит Reuters.

Сборная Франции обыграла в ночь на воскресенье команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Контракт 63-летнего Альфаро с Федерацией футбола Парагвая рассчитан до конца 2026 года.

«Сегодня у меня открытые раны, я истекаю кровью, — сказал Альфаро. — Я не могу здраво размышлять, потому что сейчас нахожусь просто в шоке. Думаю, мне нужно подождать, пока все успокоится, и мы посмотрим, что будет. Честно говоря, я не знаю, что буду делать в профессиональном плане».

«Для меня нет лучшего места, чем Парагвай, — отметил аргентинец. — Страна открыла свои двери, клубы открыли свои двери, у меня сложились с игроками определенные отношения, и я испытываю ко всем чувство благодарности».

Тренер признался, что испытывает смешанные чувства от выступления команды на чемпионате мира: «Я покидаю чемпионат мира с чувством умиротворения от того, как мы играли. Я огорчен, потому что мы хотели пройти дальше, а поражение никогда тебя не осчастливит. Я не люблю ни в чем проигрывать. И я говорил игрокам в раздевалке, что если вы хотите стать победителями, то первое, чему нужно научиться, — уметь проигрывать».

Сборная Парагвая играла в плей-офф ЧМ впервые с 2010 года, когда дошла до четвертьфинала. Тот результат считается лучшим в истории выступлений парагвайской сборной на чемпионатах мира. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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