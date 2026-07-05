Пермский приют «Матроскин» просит помощи в открытии экстренного центра

Команда проекта спасает животных уже 11 лет, но последние пять лет их служба специализируется на самых тяжелых случаях — так называемых «экстренных котиках». Это животные, сбитые машинами, спинальники, жертвы жестокого обращения и те, кому без срочной ветеринарной помощи просто не выжить.