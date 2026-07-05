В Хабаровском крае за сутки зарегистрировали 320 нарушений ПДД

Госавтоинспекция Хабаровского края представила данные о дорожной обстановке за 4 июля 2026 года. В регионе зафиксировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека: одно происшествие классифицировано как столкновение, два — как наезды на пешеходов. Общий объём выявленных нарушений ПДД составил 320 эпизодов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.