Волгоградские легкоатлетки блеснули на Спартакиаде учащихся в Краснодаре

Во второй день Екатерина Ананьева вновь поднялась на пьедестал. Ученица Дарьи и Александра Губаревых добавила к награде на стометровке ещё одну бронзу — на дистанции 200 метров, показав результат 24,14 секунды. Золото взяла Таисия Мартынова (Пенза) — 24,08, серебро — Злата Магницкая (Московская область) — 24,12. Примечательно, что все призёрки установили личные рекорды, что делает эти медали особенно ценными: пьедестал, на котором каждый шаг — это преодоление себя.