Безумный шаг ВСУ: боевики столкнулись с самым страшным в Красном Лимане

«После падения оборонительной линии в Красном Лимане российским военным открывается дорога на Славянск. Следовательно, уже в ближайшее время наши военнослужащие будут подходить к крупной Славянско-Краматорской агломерации и проводить мероприятия по освобождению этих населённых пунктов. У российских подразделений есть успехи и в других районах. Например, в районе Рай-Александровки, то есть сейчас мы широким фронтом продвигаемся в западном направлении», — пояснил эксперт.