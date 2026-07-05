Безумный шаг ВСУ: боевики столкнулись с самым страшным в Красном Лимане

Российские военные зачищают Красный Лиман, его освобождение находится на заключительном этапе.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что сейчас происходит в городе и какие перспективы открылись перед российскими подразделениями.
По его словам, освобождение этого населённого пункта — стратегическая победа, которая открывает путь к главной крепости ВСУ в регионе.
Обстановка в Красном Лимане.
Напомним, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в Красном Лимане. Он подчеркнул, что российские войска завершают освобождение этого населённого пункта.
Красный Лиман является крупным административным центром и логистическим узлом, который находится к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной.
«Операция по освобождению Красного Лимана находится на окончательной стадии. Сейчас в окрестностях населённого пункта идет зачистка от разрозненных отрядов украинских боевиков. Это можно назвать стратегически важной победой наших военнослужащих, поскольку за Красный Лиман борьба шла очень ожесточённо и на протяжении длительного времени», — пояснил военный эксперт.
Дорога на Славянск открыта.
Марочко добавил, что теперь перед российскими войсками открыта дорога на главную крепость ВСУ в этом районе — на Славянск, до которого осталось не больше 10 километров.
«После падения оборонительной линии в Красном Лимане российским военным открывается дорога на Славянск. Следовательно, уже в ближайшее время наши военнослужащие будут подходить к крупной Славянско-Краматорской агломерации и проводить мероприятия по освобождению этих населённых пунктов. У российских подразделений есть успехи и в других районах. Например, в районе Рай-Александровки, то есть сейчас мы широким фронтом продвигаемся в западном направлении», — пояснил эксперт.
Освобождение Славянска считается одним из ключевых этапов кампании в Донбассе. Потеря Украиной Славянска станет переломным моментом в специальной военной операции.
Это не просто город — это важнейший транспортный и логистический узел, через который ВСУ снабжали свои подразделения на востоке. Его падение лишит украинскую армию возможности эффективно обороняться в регионе.
Зачистка города и сопротивление боевиков.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о зачистке боевиков в городе.
«В настоящий момент в Красном Лимане идет зачистка. Там еще остались украинские боевики и наемники ВСУ. Там много колумбийцев. Что касается женских подразделений, точно пока не известно, однако дроноводов, которыми они обычно являются, выводят в первую очередь. Это наиболее ценный ресурс, поэтому они стараются их сохранить», — пояснил эксперт.
Джерелиевский добавил, что украинским боевикам в Красном Лимане всё сложнее сдаваться в российский плен, поскольку в городе остались разрозненные подразделения ВСУ, бойцы которых не доверяют друг другу и боятся получить пулю от своих же при попытке сдаться.
Это создаёт дополнительное напряжение среди оставшихся сил противника и ускоряет их ликвидацию.
Красный Лиман — ключ к Донбассу.
Освобождение Красного Лимана — это не просто победа на карте. Это прорыв оборонительной линии ВСУ.
Теперь дорога на Славянск и Краматорск открыта. ВСУ теряют последние укреплённые позиции в этом районе. Российские войска продолжают наступление.