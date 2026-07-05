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За сутки бойцы группировки «Север» уничтожили 124 БПЛА и 54 октокоптера R-18

По данным начальника пресс-центра группировки «Север» Василия Межевых, в результате действий подразделений группировки противник за сутки лишился 124 беспилотников самолётного типа, 54 октокоптеров типа R-18 и девяти наземных робототехнических комплексов.

Источник: Life.ru

«В течение суток ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожено 27 пунктов управления БПЛА, 124 БПЛА самолётного типа, 54 октокоптера типа R-18 и девять НРТК», — отметил Межевых.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 59 дронов самолётного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Кроме того, противник лишился более 375 военнослужащих.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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