В Нью-Йорке произошел пожар на Бруклинском мосту

«Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту, когда с него запускали фейерверки в рамках праздничного шоу… приуроченного к 4 июля и проходившего над Ист-Ривер… Два других участка также, судя по всему, горели, когда пиротехнику запускали с этого пролета моста», — передает газета.