В Нью-Йорке произошел пожар на Бруклинском мосту

На участке Бруклинского моста в Нью-Йорке вспыхнул огонь из-за фейерверков, запущенных прямо с конструкции во время празднования Дня независимости США. Об этом пишет New York Post.
«Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту, когда с него запускали фейерверки в рамках праздничного шоу… приуроченного к 4 июля и проходившего над Ист-Ривер… Два других участка также, судя по всему, горели, когда пиротехнику запускали с этого пролета моста», — передает газета.
На опубликованном изданием видео заметно, как вокруг конструкции моста взрываются фейерверки, после чего небольшой участок сооружения охватывает пламя.
По данным издания, пламя было потушено в течение минуты. Пока неизвестно, получила ли конструкция какие-либо повреждения.
Ранее на заводе в Теннесси также вспыхнул крупный пожар.