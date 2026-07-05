«Ответ будет жёстким»: дроны НАТО атаковали Петербург с баз в Прибалтике

ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки на российские регионы с использованием дронов и ракет. ПВО уничтожили порядка 500 воздушных целей, в том числе предотвратили попытку ракетной атаки на предприятие в Удмуртии, а также ликвидировали более 70 беспилотников в небе над Ленинградской областью. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой раскрыл, откуда ВСУ запустили ракеты и дроны и каким будет возмездие.
Ракеты «из СССР»: что использовали ВСУ для атаки на Удмуртию.
Генерал-майор Сергей Липовой раскрыл детали ракетной атаки на предприятие в Удмуртии.
«Ракеты летели с территории, подконтрольной Киеву. Эти ракеты, так называемая баллистика, которой они страшно гордятся, были разработаны еще в период СССР. Они имеют дозвуковые скорости, их уничтожение для наших средств ПВО не составило большой трудности», — отметил Липовой.
По мнению генерала, эта атака носила не только военный, но и политический характер.
«Продолжение террористических атак ВСУ на наши гражданские предприятия связано с ухудшением ситуации для Украины на передовой. Все это делается только для того, чтобы показать хозяевам, что они ещё на что-то способны. Все попытки нанести ущерб России различными средствами заканчиваются безуспешно, большая часть их уничтожается, прорываются только единицы, и то не всегда», — объяснил Липовой.
Коридор для дронов ВСУ через Прибалтику.
Атака на Ленинградскую область раскрыла партнеров киевского режима.
«Санкт-Петербург и Ленинградская область были атакованы со стороны прибалтийских стран, которые предоставили им небо и базы, на которых сейчас находится НАТО. Также туда передислоцировалась часть подразделений беспилотной авиации Украины, и оттуда наносятся удары по Санкт-Петербургу», — отметил Липовой.
Генерал-майор подчеркнул, что российскому командованию известны все места запуска дронов.
«Все эти места известны. Как только верховный главнокомандующий примет решение, по ним тоже может быть нанесён удар», — объяснил собеседник издания.
«Ответ будет жёстким»: удары по центрам принятия решений.
За попытку атаки российских регионов последует жесткий ответ. Генерал Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, по каким целям будут нанесены удары.
«Ответ будет очень жёстким. Ответ будет и по Киеву, по центру принятия решений. Ответы будут и по региональным центрам: Харькову, непосредственно Николаеву, Одессе и другим городам, куда прибывает западная военная помощь. Ответ не заставит себя ждать. В ближайшее время наши вооружённые силы нанесут удар именно по тем местам, откуда были произведены атаки», — объяснил генерал-майор.
Эксперт особо отметил, что удары будут наноситься исключительно по военным целям и объектам, обеспечивающим инфраструктуру ВСУ. Россия будет методично уничтожать те объекты, которые представляют угрозу для её безопасности.
«В ближайшее время наши вооружённые силы нанесут удар именно по тем местам, откуда были произведены атаки», — резюмировал Липовой.
Это означает, что в ближайшие дни можно ожидать новых мощных ударов по военным объектам в Киеве, Харькове и других городах, которые используются как базы для атак на Россию.