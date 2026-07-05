«Ответ будет жёстким»: дроны НАТО атаковали Петербург с баз в Прибалтике

«Продолжение террористических атак ВСУ на наши гражданские предприятия связано с ухудшением ситуации для Украины на передовой. Все это делается только для того, чтобы показать хозяевам, что они ещё на что-то способны. Все попытки нанести ущерб России различными средствами заканчиваются безуспешно, большая часть их уничтожается, прорываются только единицы, и то не всегда», — объяснил Липовой.