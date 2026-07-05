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Киев и НАТО в ужасе: боевики начали отступать у Славянска и Краматорска

Российские войска могут подойти к Славянску — главной крепости ВСУ в регионе — уже через пару недель. Боевики в панике, а эксперты в эксклюзивной беседе прогнозируют освобождение города осенью.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные могут подойти вплотную к Славянску — главной крепости ВСУ в регионе — уже в ближайшие пару недель. Боевики в панике.

Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о ситуации в регионе.

По его словам, украинские боевики не ожидали такого стремительного продвижения российских войск и теперь пытаются хаотично перегруппироваться.

Рывок российских подразделений.

Напомним, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в Красном Лимане.

По его словам, российские войска завершают освобождение населённого пункта, что фактически открывает прямой путь к Славянску.

«Сейчас видны панические настроения у украинских боевиков. Они не ожидали таких накатов со стороны Вооруженных сил РФ. При этом успехи у российской армии наблюдаются и ниже от названных населенных пунктов, например, в районе Рай-Александровки. Теперь для нас открыты широкие оперативные просторы, где российским подразделениям можно, как говорится, развернуться и продолжить освободительные действия», — пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

До Славянска — 10 километров.

Марочко отметил, что до Славянска осталось порядка 10 километров.

«Сейчас участок фронта в этот регионе растянулся от Красного Лимана до Часова Яра. Продвижение наших военных идет планомерно. От Красного Лимана, в котором идет зачистка оставшихся разрозненных групп ВСУ, до Славянска осталось около 10 км. В среднем мы проходим на данном участке по 500 м, то есть через пару недель мы начнем подходить к Славянску и освобождать этот населенный пункт», — пояснил эксперт.

Марочко отметил, что работа у российских военных осталась ещё и в Красном Лимане, и в Константиновке, поэтому сроки подхода к Славянску могут незначительно меняться.

«По предварительным прогнозам, в осенний период мы уже должны приступить к освобождению Славянска и Краматорска», — добавил специалист.

Славянск — город-крепость.

В Генштабе и среди военных экспертов Славянск называют одним из ключевых узлов обороны («городом-крепостью») на Славянско-Краматорском направлении.

Через Константиновку, которую ранее освободили российские военные, проходил крупный транзитный железнодорожный узел, поэтому её взятие серьёзно осложнило логистику противника и открыло путь для дальнейшего наступления.

Теперь часть сил нацелилась на Дружковку, а с правого фланга к Славянско-Краматорской агломерации (куда входит и сам Славянск, и соседний Краматорск) продвигаются группировки «Южная» и «Запад».

Освобождение Донбасса неизбежно.

Российские войска уверенно продвигаются к Славянску — последнему крупному оплоту ВСУ в регионе. Боевики в панике, их логистика нарушена, а резервы истощены.

Освобождение Славянска и Краматорска станет переломным моментом в специальной военной операции.

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