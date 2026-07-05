СМИ: В США более 400 человек заразились паразитом, вызывающим сильную диарею

В США более 400 человек в 18 штатах заразились паразитом циклоспорой, вызывающим кишечное заболевание с сильной водянистой диареей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает The Guardian.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, циклоспора попадает в организм через сырые продукты и воду, загрязненные фекалиями. Симптомы включают спазмы, тошноту, усталость, потерю аппетита, субфебрильную температуру и рвоту. Наиболее распространенным симптомом является «водянистая диарея с частыми, а иногда и резкими позывами к дефекации».
С 1 мая по 16 июня в 17 штатах было зарегистрировано 145 случаев, 20 человек госпитализированы. Позже число заболевших в Мичигане превысило 300 — в шесть раз больше обычного годового показателя. Вспышки также зафиксированы в Нью-Йорке, Техасе, Иллинойсе, Флориде, Джорджии и других штатах. Источник заражения пока не установлен. Смертельных случаев не зарегистрировано, говорится в сообщении.
Ранее число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани увеличилось до 30 человек. По данным следствия, все пострадавшие с 24 июня обращались за медицинской помощью после употребления рыбных котлет, приобретенных в одном из предприятий общественного питания города.