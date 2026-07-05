СМИ: В США более 400 человек заразились паразитом, вызывающим сильную диарею

С 1 мая по 16 июня в 17 штатах было зарегистрировано 145 случаев, 20 человек госпитализированы. Позже число заболевших в Мичигане превысило 300 — в шесть раз больше обычного годового показателя. Вспышки также зафиксированы в Нью-Йорке, Техасе, Иллинойсе, Флориде, Джорджии и других штатах. Источник заражения пока не установлен. Смертельных случаев не зарегистрировано, говорится в сообщении.