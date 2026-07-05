Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: В США более 400 человек заразились паразитом, вызывающим сильную диарею

В США более 400 человек в 18 штатах заразились паразитом циклоспорой, вызывающим кишечное заболевание с сильной водянистой диареей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает The Guardian.

В США более 400 человек в 18 штатах заразились паразитом циклоспорой, вызывающим кишечное заболевание с сильной водянистой диареей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает The Guardian.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, циклоспора попадает в организм через сырые продукты и воду, загрязненные фекалиями. Симптомы включают спазмы, тошноту, усталость, потерю аппетита, субфебрильную температуру и рвоту. Наиболее распространенным симптомом является «водянистая диарея с частыми, а иногда и резкими позывами к дефекации».

С 1 мая по 16 июня в 17 штатах было зарегистрировано 145 случаев, 20 человек госпитализированы. Позже число заболевших в Мичигане превысило 300 — в шесть раз больше обычного годового показателя. Вспышки также зафиксированы в Нью-Йорке, Техасе, Иллинойсе, Флориде, Джорджии и других штатах. Источник заражения пока не установлен. Смертельных случаев не зарегистрировано, говорится в сообщении.

Ранее число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани увеличилось до 30 человек. По данным следствия, все пострадавшие с 24 июня обращались за медицинской помощью после употребления рыбных котлет, приобретенных в одном из предприятий общественного питания города.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше