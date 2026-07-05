Россиян предупредили о схеме мошенников с кнопкой отписки от рассылки: вот в чём суть аферы

«Эта ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться “отказ от рассылки”, “жалоба на спам”, “подтверждение отписки” или “форма удаления адреса из базы”. Но вместо простого подтверждения там просят ввести персональные данные: фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и иную информацию», — сказал Шейкин ТАСС.