Россиян предупредили о схеме мошенников с кнопкой отписки от рассылки: вот в чём суть аферы

Аферисты собирают персональные данные россиян при помощи поддельных рекламных писем. О том, как работает схема, рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Злоумышленники используют кнопку якобы отписки от рассылки.
«Эта ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться “отказ от рассылки”, “жалоба на спам”, “подтверждение отписки” или “форма удаления адреса из базы”. Но вместо простого подтверждения там просят ввести персональные данные: фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и иную информацию», — сказал Шейкин ТАСС.
Сенатор посоветовал не делать попыток отписаться от рассылки при помощи ссылок внутри писем, а помечать такую корреспонденцию как спам средствами почтового сервиса.
Ранее Шейкин рассказал, зачем мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы подключенных платных подписках.
Также в России выявили новую схему мошенничества, рассчитанную на любопытство и законопослушность человека.