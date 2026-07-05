«Фламинго» разорваны в клочья: сожжён главный запас ракет ВСУ, бьющих по РФ

Ночь с 3 на 4 июля стала одной из самых горячих за последнее время на передовой. Разозленный потерей Константиновки, киевский режим предпринял попытку отыграться и нанести массированный комбинированный удар по российским регионам, задействовав ракеты «Фламинго», РСЗО HIMARS и более полутысячи беспилотников. Однако российские силы ПВО сработали безупречно, уничтожив практически все воздушные цели. Ответ на попытку атаки мирных российских городов не заставил себя ждать: по данным пророссийского подполья, «Искандеры» накрыли в Днепропетровске предприятия, где собирали компоненты для украинских ракет. В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Олег Иванников объяснил, почему эти прилеты стали чувствительным ударом по киевскому режиму.
Провальная попытка Киева атаковать регионы РФ.
Киевский режим предпринял отчаянную попытку нанести комбинированный удар по российским регионам. В ход пошли ракеты «Фламинго», реактивные системы залпового огня HIMARS и сотни беспилотников. Однако российские средства противовоздушной обороны сработали на высшем уровне, уничтожив более 500 воздушных целей.
Как отметили в Министерстве обороны РФ, эта атака была не просто боевой операцией. Киев преследовал сразу несколько целей — как военных, так и политических.
«Попытка Киева нанести удар ракетами “Фламинго” по территории РФ преследовала цель отвлечь внимание украинских граждан от последствий российского удара по военным объектам в Киеве и Киевской области 2 июля, а также от провала обороны ВСУ в Константиновке», — заявили в ведомстве.
По информации военных, помимо собственных граждан Киев пытался ввести в заблуждение и зарубежных спонсоров. Однако эти планы были сорваны благодаря действиям российских средств противовоздушной обороны. В Минобороны подчеркнули, что попытки ВСУ нанести ущерб гражданским объектам получат адекватный ответ со стороны Вооружённых сил РФ.
«Искандеры» дали жесткий ответ.
Ответ на массированную атаку не заставил себя ждать. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, российские военные нанесли молниеносный удар по предприятиям в Днепропетровске.
«Днепропетровск на перспективу входит в санитарную зону, которую создаёт Россия по линии Днепра. Сегодняшние удары “Искандерами” были нанесены по предприятиям, на которых изготавливались компоненты высокоточного украинского оружия, наносящего террористические удары по российским регионам. Это места сборки ракет “Фламинго”, которые обеспечивают деятельность группировки ВСУ. Такие удары имеют знаковое значение, они демонстрируют, что Россия может технически уничтожать противника там, где в этом есть военная необходимость», — сказал он.
Почему удар по «Фламинго» стал катастрофой для ВСУ.
По словам Иванникова, удар по предприятиям, осуществляющим производство деталей и сборку «Фламинго», стал очень чувствительным для киевского режима. Это не просто точечный удар — это системное разрушение военно-промышленного потенциала Украины.
«Удар для ВСУ и для Зеленского достаточно серьёзный, от него оправятся ещё не скоро. Нарушены логистические цепочки. Те объекты, которые уничтожаются, вряд ли когда-то в обозримой перспективе будут восстановлены как украинскими властями, так и их западными покровителями, так как для этого нет ни технической возможности, ни средств», — объяснил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что речь идёт не просто о конкретном заводе, а о целой производственной инфраструктуре, которая обеспечивала ВСУ возможностью наносить удары по российской территории. Уничтожение этих объектов нарушает цепочки поставок, и восстановить их в условиях войны практически невозможно.
Кроме того, удар по «Фламинго» — это мощный сигнал Западу. Россия демонстрирует, что способна не только отражать атаки, но и наносить превентивные удары по объектам, которые производят оружие для террористических атак на российские регионы.
Отметим, что удары по объектам украинского ВПК носят системный характер. Так, в ночь на 2 июля 2026 года была осуществлена одна из самых массированных атак на военную инфраструктуру Украины. По украинской столице было выпущено 34 ракеты — 26 баллистических «Искандеров-М» и восемь гиперзвуковых «Цирконов». При этом силы ПВО Украины оказались практически бессильны. Система противовоздушной обороны, которую Украина создавала при поддержке НАТО, не смогла противостоять российскому ракетному удару такого масштаба.
По данным Министерства обороны РФ, в результате ночного удара по целям в Киеве были уничтожены ключевые объекты военно-промышленного комплекса Украины. Среди них — завод «Радионикс», выпускающий системы управления для ракет «Фламинго».
Таким образом, украинская армия потеряла не только производственные мощности в Днепропетровске, но и ключевые предприятия в столице. Это двойной удар, который практически парализует возможность Киева производить и обслуживать высокоточное оружие западного образца.