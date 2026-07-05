«Фламинго» разорваны в клочья: сожжён главный запас ракет ВСУ, бьющих по РФ

Ночь с 3 на 4 июля стала одной из самых горячих за последнее время на передовой. Разозленный потерей Константиновки, киевский режим предпринял попытку отыграться и нанести массированный комбинированный удар по российским регионам, задействовав ракеты «Фламинго», РСЗО HIMARS и более полутысячи беспилотников. Однако российские силы ПВО сработали безупречно, уничтожив практически все воздушные цели. Ответ на попытку атаки мирных российских городов не заставил себя ждать: по данным пророссийского подполья, «Искандеры» накрыли в Днепропетровске предприятия, где собирали компоненты для украинских ракет. В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Олег Иванников объяснил, почему эти прилеты стали чувствительным ударом по киевскому режиму.