Фукуяма раскритиковал власти США за пересмотр американской идентичности

Фрэнсис Фукуяма, автор концепции «конца истории», в колонке для The Financial Times по случаю 250-летия Декларации независимости США затронул тему национальной идентичности и равенства. В материале политолог поделился личным воспоминанием: в детстве его дразнили из-за азиатского происхождения, хотя он и его отец родились в США, пишет FT.
По словам Фукуямы, его часто спрашивали: «Откуда ты?». Отец советовал ему отвечать, что он американец. Философ признаётся, что до сих пор называет себя «из» Чикаго.
В колонке автор напоминает, что американская идентичность исторически формировалась на основе идей равенства, заложенных в Декларации независимости. В 1789 году гражданские права в США имели только белые мужчины-собственники, но со временем круг американцев расширился за счет женщин и людей разного этнического происхождения.
Однако, отмечает Фукуяма, ряд политиков из нынешней администрации — в частности вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио — придерживаются иной точки зрения. Они полагают, что американская идентичность связана не столько с идеями, сколько с происхождением и культурным наследием. По их логике, чем больше поколений предков проживало в Северной Америке, тем более «настоящим» американцем считается человек.
Философ указывает, что администрация Дональда Трампа сейчас стремится лишить права на гражданство по рождению тех, кто ей неугоден. В Декларации независимости он видит фундамент американской государственности и подчёркивает: по-настоящему американцами становятся только через принятие этих идей.
Закон о гражданстве по рождению гарантирован 14-й поправкой к Конституции США, принятой в 1868 году для защиты прав освобожденных рабов. Суды временно приостанавливали действие указа Трампа об ограничении этого права, назвав его «вопиюще неконституционным». В апреле 2026 года Трамп лично присутствовал на слушаниях в Верховном суде по этому вопросу, назвав систему «глупой». Существует более 30 стран, применяющих аналогичный принцип.
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