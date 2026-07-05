Фукуяма раскритиковал власти США за пересмотр американской идентичности

Однако, отмечает Фукуяма, ряд политиков из нынешней администрации — в частности вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио — придерживаются иной точки зрения. Они полагают, что американская идентичность связана не столько с идеями, сколько с происхождением и культурным наследием. По их логике, чем больше поколений предков проживало в Северной Америке, тем более «настоящим» американцем считается человек.