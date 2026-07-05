Институт Русистики определил пять самых длинных слов в русском языке

Там отметили, что, если учитывать все возможные образования, то длина слова может быть практически неограниченной. Например, сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и даже сотен букв. Поэтому лингвисты обычно рассматривают реально зафиксированные слова, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках.