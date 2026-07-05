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Институт Русистики определил пять самых длинных слов в русском языке

Институт Русистики назвал пять самых длинных слов в русском языке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пять самых длинных слов, зафиксированных в русском языке, насчитывают от 29 до 55 букв, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.

«Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово “превысокомногорассмотрительствующий”. Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике. В XVIII—XIX вв.еках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с развитием науки появились новые претенденты на звание самых длинных слов.

«Среди них — “водогрязеторфопарафинолечение” (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и “тифлосурдоолигофренопедагогика” (30 букв), название одного из направлений специальной педагогики», — следует из сообщения.

Особый интерес представляют химические термины. Поскольку название вещества должно максимально точно отражать его строение, слова нередко оказываются очень длинными. Среди известных примеров — «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин», состоящее из 50 букв.

«По данным современных исследований, самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается “тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые”. Это слово содержит 55 букв и было обнаружено в названии патента на химическое соединение», — рассказали в Институте Русистики.

Там отметили, что, если учитывать все возможные образования, то длина слова может быть практически неограниченной. Например, сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и даже сотен букв. Поэтому лингвисты обычно рассматривают реально зафиксированные слова, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках.