Россиянам назвали главные признаки поддельного мёда

Мутность, расслоение, чужеродные запахи, странный вкус и отсутствие документов — главные признаки фальсифицированного меда. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.
Натуральный мед может быть как жидким, так и густым, тогда как у фальсифицированного или некачественного продукта нередко встречаются мутная консистенция, расслоение или осадок.
«Аромат натурального меда — легкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах», — уточнил эксперт.
В Роскачестве также пояснили, что вкус натурального меда — сладкий и приятный, а у гречишного возможна легкая горечь и першение. У подделки же привкус может быть карамельным или кислым, предупредило Роскачество.
Кроме этого, настоящий мед должен иметь документы, в частности ветеринарное свидетельство.
В ведомстве добавили, что продукт с искусственными добавками считается фальсификатом. Если в мед добавлены экстракты, не соответствующие его природному составу, указывать на этикетке «натуральный мед с добавками» недопустимо.
Напомним, что с 1 июля в России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки и медовуху.