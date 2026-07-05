Нытинг и специалист-оправдатель: топ-7 самых необычных услуг в Хабаровске

Когда речь заходит о сервисах объявлений, большинство представляет поиск мастеров по ремонту, грузчиков, репетиторов или специалистов по уборке. Однако рынок частных услуг давно вышел за привычные рамки. Сегодня исполнители готовы не только выполнять бытовые задачи, но и брать на себя весьма неожиданные поручения — от ожидания в очереди до обычного человеческого общения. Эксперты Авито Услуг собрали подборку самых необычных предложений, которые встречаются на платформе и отражают меняющиеся потребности пользователей.
Поддержка вместо критики.
Одно из самых необычных предложений — услуга, в рамках которой исполнитель готов оправдать клиента практически в любой жизненной ситуации. Проигранный спор, опоздание на встречу или чувство вины из-за съеденного десерта — исполнитель найдет аргументы в пользу того, что клиент поступил правильно, а окружающие просто ошибаются.
Подобные объявления показывают, что иногда людям не столько нужен совет, сколько эмоциональная поддержка и возможность услышать слова, которые помогут почувствовать себя увереннее.
Любопытные факты по запросу.
Несмотря на доступность информации в интернете, некоторые пользователи предпочитают получать знания в более персонализированном формате. Для них существуют исполнители, готовые подобрать и рассказать десять интересных фактов практически на любую тему.
Это может быть рассказ об истории Древнего Рима, особенностях поведения осьминогов или любом другом предмете, который заинтересует заказчика. Такой формат сочетает элементы небольшой лекции и дружеской беседы.
Очередь без вашего участия.
Даже в эпоху цифровых сервисов живые очереди по-прежнему остаются частью повседневной жизни. Именно поэтому сохраняется спрос на услугу ожидания в очереди вместо клиента.
Исполнитель занимает место, следит за продвижением очереди и сообщает заказчику, когда подходит его время. Особенно востребована такая помощь во время распродаж, старта продаж ограниченных коллекций или при оформлении документов.
По сути, клиент оплачивает возможность сэкономить собственное время.
Подарок без повода.
Среди необычных объявлений встречаются и совсем нестандартные предложения. Некоторые исполнители готовы принять любой подарок без каких-либо дополнительных условий.
Для одних это способ избавиться от ненужных вещей, для других — возможность сделать приятный сюрприз незнакомому человеку. Подобная идея выглядит скорее социальным экспериментом, чем привычной услугой, однако она также находит своих участников.
Возможность просто пожаловаться.
Если коучинг обычно ассоциируется с поиском решений и достижением целей, то услуга под названием «нытинг» строится на совершенно иной идее.
Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, соседей или любые жизненные обстоятельства, не предлагая советов и не пытаясь мотивировать собеседника. Главная задача — поддержать разговор и дать человеку возможность выговориться.
Телефонные переговоры под ключ.
Для многих людей телефонные звонки становятся источником стресса. Именно поэтому появились исполнители, которые готовы взять эту задачу на себя.
Они могут позвонить в организацию, записать клиента в нужное учреждение, уточнить информацию или решить другой бытовой вопрос, а затем передать заказчику полученные сведения. Такая услуга особенно востребована среди тех, кто предпочитает переписку живому общению.
Когда нужен просто собеседник.
Еще одно необычное предложение скрывается за лаконичным названием «Я на связи». Обычно речь идет о готовности поддерживать переписку на самые разные темы.
Исполнители обсуждают новости, фильмы, события дня или просто помогают скоротать время в дороге. Подобные объявления напоминают, что пользователи онлайн-платформ все чаще ищут не только практическую помощь, но и обычное человеческое общение.
Почему появляются такие предложения.
На первый взгляд подобные услуги могут показаться необычными или даже абсурдными. Однако за каждой из них стоит вполне понятная потребность: желание сэкономить время, делегировать неприятную задачу, получить эмоциональную поддержку, найти собеседника или попробовать новый формат взаимодействия.
Современный рынок услуг все чаще предлагает не конкретные товары или привычный сервис, а решение самых разных жизненных запросов. И, судя по разнообразию подобных объявлений, границы этого рынка продолжают расширяться.