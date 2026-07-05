Нытинг и специалист-оправдатель: топ-7 самых необычных услуг в Хабаровске

Когда речь заходит о сервисах объявлений, большинство представляет поиск мастеров по ремонту, грузчиков, репетиторов или специалистов по уборке. Однако рынок частных услуг давно вышел за привычные рамки. Сегодня исполнители готовы не только выполнять бытовые задачи, но и брать на себя весьма неожиданные поручения — от ожидания в очереди до обычного человеческого общения. Эксперты Авито Услуг собрали подборку самых необычных предложений, которые встречаются на платформе и отражают меняющиеся потребности пользователей.