Микроавтобус и грузовой поезд столкнулись в Солнечном районе

На временном технологическом переезде перегона Пиль — Мавринский в районе посёлка Мавринск Хабаровского края 5 июля произошло столкновение микроавтобуса с грузовым поездом. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, габарит путей сохранён, на графике движения поездов происшествие не отразилось, сообщает пресс служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.