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Врач Чернышова: жара угрожает здоровью и жизни больше, чем другая погода

Жаркая погода, установившаяся в регионах России, несет не только красивый загар, но и серьезную угрозу здоровью и даже жизни. Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии aif.ru врач Надежда Чернышова.

Источник: Аргументы и факты

На большей части России установилась жаркая погода. В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что именно жара возглавляет топ смертельных погодных факторов.

«Жара — это очень сильный фактор, влияющий на здоровье. И если мы распределим количество смертельных случаев, связанных с погодой, то именно жара стоит на первом месте. То есть от жары погибают люди чаще, чем от любых других погодных условий», — рассказала она.

Эксперт напомнила, что экстремально жаркая погода в 2010 году всего за несколько недель унесла тысячи жизней.

«В 2010 году в России за несколько недель экстремально высокой температуры было зарегистрировано 65 тысяч случаев добавочных смертей, то есть тех, которых не произошло бы в условиях средних температур. Так что жара — это вещь серьезная», — резюмировала Чернышова.