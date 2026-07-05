Врач Чернышова: жара угрожает здоровью и жизни больше, чем другая погода

На большей части России установилась жаркая погода. В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что именно жара возглавляет топ смертельных погодных факторов.
«Жара — это очень сильный фактор, влияющий на здоровье. И если мы распределим количество смертельных случаев, связанных с погодой, то именно жара стоит на первом месте. То есть от жары погибают люди чаще, чем от любых других погодных условий», — рассказала она.
Эксперт напомнила, что экстремально жаркая погода в 2010 году всего за несколько недель унесла тысячи жизней.
«В 2010 году в России за несколько недель экстремально высокой температуры было зарегистрировано 65 тысяч случаев добавочных смертей, то есть тех, которых не произошло бы в условиях средних температур. Так что жара — это вещь серьезная», — резюмировала Чернышова.