Чемпион мира по хоккею Алексей Емелин попал в базу «Миротворца»*

Чемпион мира 2012 года по хоккею Алексей Емелин включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом в воскресенье, 5 июля, пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в благотворительном матче. 40-летний Емелин — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Защитник трижды становился обладателем Кубка Гагарина — дважды с «Ак Барсом» и один раз с «Авангардом». Также выступал за московский «Спартак», минское «Динамо», «Ладу» и клубы НХЛ «Монреаль» и «Нэшвилл», говорится в сообщении.
Ранее режиссер Андрей Звягинцев оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Кинодеятеля внесли в базу за посещение Крыма: создатели сайта обвинили Звягинцева в покушении на суверенитет Украины.
Комик Алексей Щербаков также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвинили артиста в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.