Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион мира по хоккею Алексей Емелин попал в базу «Миротворца»*

Чемпион мира 2012 года по хоккею Алексей Емелин включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом в воскресенье, 5 июля, пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Чемпион мира 2012 года по хоккею Алексей Емелин включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом в воскресенье, 5 июля, пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в благотворительном матче. 40-летний Емелин — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Защитник трижды становился обладателем Кубка Гагарина — дважды с «Ак Барсом» и один раз с «Авангардом». Также выступал за московский «Спартак», минское «Динамо», «Ладу» и клубы НХЛ «Монреаль» и «Нэшвилл», говорится в сообщении.

Ранее режиссер Андрей Звягинцев оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Кинодеятеля внесли в базу за посещение Крыма: создатели сайта обвинили Звягинцева в покушении на суверенитет Украины.

Комик Алексей Щербаков также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвинили артиста в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше