Чемпион мира по хоккею Алексей Емелин попал в базу «Миротворца»*

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в благотворительном матче. 40-летний Емелин — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Защитник трижды становился обладателем Кубка Гагарина — дважды с «Ак Барсом» и один раз с «Авангардом». Также выступал за московский «Спартак», минское «Динамо», «Ладу» и клубы НХЛ «Монреаль» и «Нэшвилл», говорится в сообщении.