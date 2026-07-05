Эксперт Хвостов развеял миф о солнцезащитном свойстве пищевого масла

Такое масло практически не блокирует опасные UVA-лучи (один из видов ультрафиолетового излучения), которые вызывают фотостарение и рак кожи. Нанесение масла перед загаром создает эффект линзы и парника, многократно усиливая повреждение клеток и риск глубоких ожогов. «Натуральные масла можно использовать только после загара для увлажнения, а для защиты необходим специальный крем с SPF 50+ широкого спектра», — подчеркнул эксперт.