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Эксперт Хвостов развеял миф о солнцезащитном свойстве пищевого масла

Замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета заявил, что нанесенный на кожу продукт создает эффект линзы и парника, многократно усиливая повреждение клеток и риск глубоких ожогов.

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Использование пищевых масел вместо солнцезащитного крема — один из самых вредных мифов об уходе за кожей. Это связано с их крайне низким солнцезащитным фактором — всего 8 из необходимых 30, сообщил ТАСС замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Хвостов.

«Растительные масла неэффективны для защиты от солнца, так как их солнцезащитный фактор (SPF) составляет всего от 1 до 8 при необходимом минимуме в 30 единиц. Масло ложится на кожу неравномерно, быстро впитывается и не создает стабильной защитной пленки», — рассказал медик.

Такое масло практически не блокирует опасные UVA-лучи (один из видов ультрафиолетового излучения), которые вызывают фотостарение и рак кожи. Нанесение масла перед загаром создает эффект линзы и парника, многократно усиливая повреждение клеток и риск глубоких ожогов. «Натуральные масла можно использовать только после загара для увлажнения, а для защиты необходим специальный крем с SPF 50+ широкого спектра», — подчеркнул эксперт.