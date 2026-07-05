Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП предложили увеличить отпуск для многодетных родителей

Адвокат Гриб предложил увеличить отпуск до 42 дней для многодетных родителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей необходимо увеличить до 35 дней, а для многодетных — до 42 дней, рассказал в беседе с РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Согласно Трудовому кодексу России продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. За ненормированный рабочий день к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда — 7 дней.

«Я бы привязал продолжительность отпуска к количеству детей в семье. Если есть дети, то для родителей отпуск можно сделать продолжительностью 35 дней, а для многодетных семей — 42 дня. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в интервью с агентством глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить право родителей первоклассников не работать 1 сентября, взяв этот день в счет отпуска или за свой счет.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше