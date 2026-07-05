Собаку заперли в машине на три дня в Приморье

Участковые начали проверку и установили личность хозяина. Им оказался 60-летний житель села Галенки. Мужчина объяснил свой поступок тем, что приехал в город погостить к родственникам, однако у их ребенка оказалась аллергия на собачью шерсть. Из-за этого он был вынужден оставить питомца в машине. По его словам, у животного всегда есть вода и корм, а сам он периодически приходит его выгуливать.