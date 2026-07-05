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Собаку заперли в машине на три дня в Приморье

Люди пожаловались на жестокое обращение с животным.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске жильцы многоквартирного дома на улице Некрасова обратили внимание на жестокое обращение с животным. Они заметили, что в припаркованном легковом автомобиле уже третьи сутки сидит запертая собака, и обратились в дежурную часть. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Участковые начали проверку и установили личность хозяина. Им оказался 60-летний житель села Галенки. Мужчина объяснил свой поступок тем, что приехал в город погостить к родственникам, однако у их ребенка оказалась аллергия на собачью шерсть. Из-за этого он был вынужден оставить питомца в машине. По его словам, у животного всегда есть вода и корм, а сам он периодически приходит его выгуливать.

«Мужчине рекомендовано передать собаку на временное содержание в приют. Также он предупрежден об ответственности за жестокое обращение с животными», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Участковые уполномоченные продолжают выяснять все детали произошедшего.