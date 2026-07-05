Стало известно, какое популярное средство защиты кожи от солнца не работает

«Растительные масла неэффективны для защиты от солнца, так как их солнцезащитный фактор (SPF) составляет всего от 1 до 8 при необходимом минимуме в 30 единиц. Масло ложится на кожу неравномерно, быстро впитывается и не создает стабильной защитной пленки», — пояснил эксперт.