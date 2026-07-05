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Стало известно, какое популярное средство защиты кожи от солнца не работает

Хвостов: масло для защиты кожи от солнца работает неэффективно.

Источник: Комсомольская правда

Использование пищевых масел вместо солнцезащитного крема становится одним из самых опасных мифов в уходе за кожей. Их SPF составляет лишь 8 единиц при необходимых 30. Об этом сообщил доктор биологических наук Михаил Хвостов для ТАСС.

«Растительные масла неэффективны для защиты от солнца, так как их солнцезащитный фактор (SPF) составляет всего от 1 до 8 при необходимом минимуме в 30 единиц. Масло ложится на кожу неравномерно, быстро впитывается и не создает стабильной защитной пленки», — пояснил эксперт.

Хвостов добавил, что подобные масла практически не защищают от опасных UVA-лучей, которые провоцируют фотостарение и онкологические заболевания кожи. Кроме того, их нанесение перед загаром создает линзовый и парниковый эффект, что многократно усиливает повреждение клеток и повышает риск глубоких ожогов.

По словам врача Любови Селивановой, при использовании некоторых лекарственных препаратов следует избегать загара.

KP.RU ранее перечислили основные правила ровного загара.