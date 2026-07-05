Минцифры станет главным регулятором искусственного интеллекта в России

Правительство РФ наделит Минцифры полномочиями по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) в России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.
Проект вносит поправки в положение о полномочиях Минцифры от 2008 г., добавлен пункт о роли министерства как федерального органа, отвечающего за разработку и реализацию госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере искусственного интеллекта.
Минцифры получит право формировать государственную политику и законы в сфере ИИ, а также согласовывать соответствующие нормативные документы других ведомств, которые касаются искусственного интеллекта. В положение добавлено 20 функций.
В сопроводительных документах к проекту говорится, что под возможное регулирование могут попасть около 28 тыс. компаний (юрлиц и индивидуальных предпринимателей), занятых в сфере разработки программного обеспечения и информационных технологий, кроме микробизнеса.
Функции включают определение мер поддержки разработчиков, включая налоговые льготы и гранты, регулирование доступа к государственным данным для обучения моделей, развитие центров обработки данных, внедрение ИИ-технологий на платформе «ГосТех», а также участие в подготовке кадров и рассмотрение образовательных стандартов.
Авторы проекта оценивают возможные бизнес-затраты на шесть лет в 300 млн — 3 млрд руб., при этом это гипотетическая и рамочная оценка без конкретных требований. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.